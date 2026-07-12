Pannolini e pannoloni, nuovi punti di raccolta sul territorio di Salussola

Il Comune di Salussola ha attivato sul territorio un servizio dedicato alla raccolta di pannolini e pannoloni, con l’obiettivo di migliorare la gestione dei rifiuti e garantire maggiore igiene e decoro urbano.

Gli appositi contenitori sono stati collocati in diversi punti del territorio comunale, individuati anche sulla base delle richieste pervenute. Si tratta di un servizio aggiuntivo, che si affianca alla possibilità di conferire questi prodotti nei rifiuti domestici indifferenziati.

I bidoni sono disponibili nel parcheggio di via Roppolo, nei pressi del cimitero di San Secondo; nell’area di sosta sterrata all’inizio della frazione Chiappara; nel parcheggio dell’ex parco giochi di via Mafferia, a Bastia; nell’area adiacente alla chiesa di Vigellio; nel parcheggio delle ex scuole di Arro; in piazza Alpini, a Salussola Monte; in via Don Cabrio e presso il salone polivalente, a Salussola Piano.

In questa prima fase sono stati installati contenitori di dimensioni ridotte, che saranno sostituiti con altri di maggiore capacità non appena disponibili, per rispondere in modo più efficace alle esigenze dei cittadini.

L’accesso ai bidoni è controllato mediante chiave, così da assicurare un utilizzo corretto e appropriato del servizio. Le persone interessate possono ritirarla gratuitamente negli uffici comunali.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Comune di Salussola al numero 0161 998124.