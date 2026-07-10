Biella, Guardia di Finanza: sequestrato in Campania, Marche e Liguria un patrimonio immobiliare dal valore di quasi 640mila euro

Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Biella, con la collaborazione di altri Reparti del Corpo di Campania, Marche e Liguria, ha dato esecuzione ad un Decreto di sequestro preventivo, per equivalente, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Bologna, su richiesta della Procura Europea - Ufficio di Torino, su tre immobili, del valore complessivo di 639.108 euro, nei confronti di 1 soggetto ritenuto responsabile, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, di essere uno dei promotori ed organizzatori di un’associazione per delinquere volta a commettere plurime truffe aggravate ai danni dell’Unione Europea e dello Stato e reati societari.

Il provvedimento giudiziario, integrativo di quello già eseguito nel luglio 2025, è andato a colpire il patrimonio occulto di uno dei promotori ed organizzatori di uno strutturato sodalizio criminale che, avvalendosi anche di esperti tributaristi e centri di assistenza fiscale dislocati sull’intero territorio nazionale, dopo aver costituito delle società intestate e gestite da prestanome, ne falsificava i bilanci per ottenere indebitamente finanziamenti pubblici nazionali ed europei di varia natura.

Conclusa la prima fase dei sequestri, infatti, l’attenzione delle Fiamme Gialle biellesi, coordinate dall’European Public Prosecutor’s Office (EPPO) di Torino, si è concentrata sulla ricerca di ulteriori beni – sequestrabili fino al raggiungimento del controvalore dei profitti illeciti percepiti ¬– dei quali gli indagati avessero l’effettiva disponibilità, senza esserseli formalmente intestati, portando, già qualche mese fa, ad individuare e sequestrare un’autovettura Mercedes del valore di 65.000 euro e, ora, a comprovare che uno dei principali indagati aveva acquistato 3 immobili, intestandoli fittiziamente a dei parenti e mantenendone la continua disponibilità.

Sono così ora stati sequestrati, ai fini della futura confisca, che contribuirà a ristorare i finanziamenti garantiti da Mediocredito Centrale e controgarantiti dall’Unione Europea illecitamente percepiti, un appartamento di 247 mq., attualmente sede di un lussuoso bed e breakfast, in un palazzo storico di Napoli, del valore di 430.000 euro, un appartamento di civile abitazione di 76 mq., sito in una zona residenziale di Pesaro, del valore di 146.830 euro, e un negozio di 80 mq. nel centro storico di Sarzana, del valore di 62.278 euro.

Nel segnalare che il provvedimento eseguito interviene nella fase delle indagini preliminari ed è fondato su ipotesi di reato che dovranno essere verificate nel corso del procedimento, per cui la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile, si evidenzia che l’operazione, denominata “Nuovi orizzonti”, costituisce ulteriore testimonianza della preziosa sinergia, a tutela degli imprenditori e dei cittadini rispettosi delle leggi, tra Procura Europea, Magistratura ordinaria e Guardia di Finanza, unico Corpo di polizia economico-finanziaria nell’ambito dell’Unione Europea, volta sia a scoprire e reprimere gli illeciti e le frodi, che ad individuare, sequestrare e restituire alla collettività i proventi illecitamente accumulati dai loro autori.