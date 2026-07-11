Biella, il saluto della Polizia di Stato a Filippo Barba e Claudia Perez

La Polizia di Stato di Biella saluta due funzionari che hanno prestato servizio negli uffici della Questura cittadina: il dottor Filippo Barba e la dottoressa Claudia Perez.

Dopo due anni trascorsi a Biella, Filippo Barba, già dirigente della Squadra Mobile e della Divisione Anticrimine, assumerà dal prossimo 20 luglio la guida della Squadra Mobile della Questura di Arezzo. Claudia Perez, già capo di Gabinetto e dirigente dell’Ufficio del Personale, sospenderà invece temporaneamente l’attività operativa in vista dell’imminente lieto evento.

Il questore della provincia di Biella, Delia Bucarelli, e tutti i colleghi hanno espresso un sentito ringraziamento per il prezioso lavoro svolto, accompagnato dai migliori auguri per il futuro professionale e personale.