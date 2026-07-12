Valle Mosso, 130 partecipanti a “Impazza la corsa 13”: concluse le premiazioni FOTO e VIDEO

Sono stati 130 gli iscritti alla tredicesima edizione di “Impazza la corsa”, la manifestazione ludico-motoria non competitiva andata in scena questa mattina, domenica 12 luglio, a Valle Mosso.

I partecipanti sono partiti da piazza Repubblica e si sono cimentati nei due tracciati previsti, rispettivamente di 5 e 10,5 km. Spazio anche ai più piccoli, con un minipercorso appositamente dedicato. Dopo gli ultimi arrivi si sono tenute le premiazioni.

Nel percorso maschile di 5 km si è imposto Giacomo Ubertalli, davanti a Eugenio Gentile e Mauro Ferotti. In campo femminile, primo posto per Francesca Arcori, seguita da Sara Battaglia e Paola Michielin.

Sulla distanza maggiore, la vittoria maschile è stata assegnata ex aequo a Stefano Velatta e Christian Agnolin, giunti al traguardo a pari merito. Terzo posto per Andrea Scolaro. Tra le donne ha prevalso Milena Foglio Stobbia, davanti a Valeria Bergadano e Sara Lucia.

La manifestazione ha unito sport, aggregazione e solidarietà: il ricavato, oltre 1800 euro, sarà devoluto all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla.