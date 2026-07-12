Maltempo sul Biellese, forti e diffuse raffiche di vento VIDEO

Forti e improvvise raffiche di vento hanno interessato nella serata di sabato 11 luglio diverse aree del Biellese, da Casapinta alla Valle Cervo, passando per Cossato e la Valle Elvo.

Il fenomeno si è manifestato intorno alle 18.30, diffondendosi nell'arco di circa un’ora con folate particolarmente intense e improvvise. Alcuni residenti sono stati impegnati a recuperare oggetti trascinati via o danneggiati dalla forza del vento. Raffiche molto violente sono state segnalate anche a Cossato durante il passaggio del sistema temporalesco.

Il maltempo ha interessato anche altre aree del Piemonte, con temporali localmente intensi, grandinate e forti raffiche di vento. I fenomeni più rilevanti sono stati segnalati soprattutto tra Cuneese, Torinese, Astigiano e Alessandrino, dove in alcune località si sono registrati nubifragi, alberi abbattuti, allagamenti e danni a tetti, strutture e coltivazioni. Arpa Piemonte aveva previsto possibili raffiche molto forti associate ai temporali, oltre a grandinate e fenomeni di downburst, violente correnti discendenti capaci di colpire il suolo con particolare intensità.

Niente pioggia per l'area Biellese, in cui permane siccità e rischio incendi.

Di seguito un video del fenomeno a Casapinta