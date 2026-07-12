Ciclismo, è partita la Granfondo Biella-Oropa: 350 iscritti al via FOTO e VIDEO

È partita questa mattina, domenica 12 luglio, dal Centro Commerciale Gli Orsi di Biella la “Biella-Oropa Granfondo 2026”, gara ciclistica amatoriale organizzata per il secondo anno da UCAB 1925.

Sono 350 gli iscritti alla manifestazione, impegnati su un percorso di 114 chilometri attraverso numerosi centri del territorio biellese. Un tracciato tecnico e particolarmente duro, che dopo la prima parte pianeggiante propone le salite verso Valdilana e Bielmonte, la discesa in Valle Cervo e il successivo rientro a Biella.

L’attenzione dei ciclisti è rivolta soprattutto alla gestione delle energie, per affrontare nelle migliori condizioni la fase decisiva della prova: i 13 chilometri dell’ascesa conclusiva verso il Santuario di Oropa. Una salita impegnativa, resa ancora più severa dal caldo.

Tra gli intervistati alla partenza anche Claudio Chiappucci, conosciuto nel mondo del ciclismo come El Diablo: "Il tratto più difficoltoso sarà sicuramente la salita per Oropa – ha dichiarato – un tratto che ha già fatto la storia del ciclismo".

L’arrivo al Santuario di Oropa è previsto indicativamente intorno alle 13.30.