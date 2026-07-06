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EVENTI | 06 luglio 2026, 06:50

Ecco cosa è successo a Biella nel weekend dal 3 al 5 luglio 2026

Dall'attualità alla cronaca, dalla politica allo sport, passando per gli eventi.

Ecco cosa è successo a Biella nel weekend dal 3 al 5 luglio 2026

Ecco cosa è successo a Biella nel weekend dal 3 al 5 luglio 2026

Attualità

Il Piemonte centra l'obiettivo del Pnrr, Cirio: "Spesi 1.78 miliardi per 2.419 progetti. Non tutte le Regioni come noi"

A Biella la Protezione Civile incontra i cittadini tra informazione, prevenzione e un invito al volontariato

CNA Biella, assemblea gremita a Palazzo Gromo: il Ministro Pichetto Fratin ospite dell’evento

Costume e società

Il "Bimbo Faber" 2026 all'Adunata Nazionale degli Alpini: un riconoscimento per un evento che ha unito il Biellese

Cronaca

Biella, violento scontro tra auto alla rotonda dell’ospedale: due feriti

Incidente auto-monopattino a Biella, un uomo in ospedale

Biella, incendio ad un contatore: scatta l’allarme in piazza Duomo

Biella, auto finisce contro un palo della luce: lunghe code in via Cernaia e via Carso

Abbagliato dal sole a Cerrione, con l’auto finisce contro il muro di un sottopasso

Liti, minacce, aggressioni: Carabinieri in azione nel Biellese

Non ci sono i proprietari, ladri in azione nei comuni del Cossatese

Punto da vespe, ha uno shock anafilattico: soccorso un escursionista in alta Valsessera

Incendio nella notte a Ronco Biellese, a fuoco un capannone

Incidente domestico e infortunio sul sentiero: a Piedicavallo soccorse due persone nella notte

Crolla albero sulla strada, a Valdilana arrivano i Vigili del Fuoco 

Incidente con la moto a Masserano, in ospedale padre e figlio di Gattinara

Biella, anziana soccorsa in casa dopo una caduta: sul posto i Vigili del Fuoco con l’autoscala 

Accusa un malore, soccorso un giovane sotto la punta del Monte Camino 

Eventi

Tanto pubblico alla Notte Bianca Show, Olivero: “Sì a nuove iniziative per rendere Biella sempre più attrattiva”

Un messaggio di pace da Valdilana tra incontri, camminate e testimonianze

Le Valli Oropa e Cervo si ritrovano, torna alla Galleria Rosazza l'Incontro delle Genti dopo anni di stop

Dal Piemonte al mondo: a Valdilana una festa di comunità che unisce popoli, gusti e storie

Serate di gusto e musica a Sordevolo con i Sapori della Liguria

Balli e coreografie, molto pubblico in piazza Duomo per il galà di chiusura dei 20 anni di Biella Danza

Dialetto e società nel Biellese, interesse e folto pubblico a Campiglia Cervo

L’impegno civico non si ferma d'estate, a Biella raccolti quasi 100 litri di rifiuti nel cleanup di viale Matteotti 

Sport

Boccia d’Oro, altre sfide a Buronzo

Auto protagoniste a Strona, il Motor Show richiama equipaggi da fuori Biella e anche dalla Svizzera

Monte Mars Marathon e Sordevolo Coda, oltre 150 al via

Enzo Mersi e Margherita De Giuli sono primi nella Sordevolo-Coda 

Biella, grande festa per i tifosi in piazza Martiri: il Marocco è ai quarti dei Mondiali

Oltre 50 auto e moto d’epoca in Valsessera per il 4° Raduno

Si corre anche in Valsessera, Piazza e Orecchioni sono 1° al 18° Coggiola/Moglietti

Gare, premi e solidarietà al Golf Club Biella

Trail, Francesco Nicola e Tania Rosa firmano la prima edizione della Monte Mars Marathon 

Cosimo Gennari e Giovanna Ferrari vincono il Trofeo Giovanni Bracco 2026

Redazione

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