Ecco cosa è successo a Biella nel weekend dal 3 al 5 luglio 2026

Attualità
Il Piemonte centra l'obiettivo del Pnrr, Cirio: "Spesi 1.78 miliardi per 2.419 progetti. Non tutte le Regioni come noi"
A Biella la Protezione Civile incontra i cittadini tra informazione, prevenzione e un invito al volontariato
CNA Biella, assemblea gremita a Palazzo Gromo: il Ministro Pichetto Fratin ospite dell’evento
Costume e società
Il "Bimbo Faber" 2026 all'Adunata Nazionale degli Alpini: un riconoscimento per un evento che ha unito il Biellese
Cronaca
Biella, violento scontro tra auto alla rotonda dell’ospedale: due feriti
Incidente auto-monopattino a Biella, un uomo in ospedale
Biella, incendio ad un contatore: scatta l’allarme in piazza Duomo
Biella, auto finisce contro un palo della luce: lunghe code in via Cernaia e via Carso
Abbagliato dal sole a Cerrione, con l’auto finisce contro il muro di un sottopasso
Liti, minacce, aggressioni: Carabinieri in azione nel Biellese
Non ci sono i proprietari, ladri in azione nei comuni del Cossatese
Punto da vespe, ha uno shock anafilattico: soccorso un escursionista in alta Valsessera
Incendio nella notte a Ronco Biellese, a fuoco un capannone
Incidente domestico e infortunio sul sentiero: a Piedicavallo soccorse due persone nella notte
Crolla albero sulla strada, a Valdilana arrivano i Vigili del Fuoco
Incidente con la moto a Masserano, in ospedale padre e figlio di Gattinara
Biella, anziana soccorsa in casa dopo una caduta: sul posto i Vigili del Fuoco con l’autoscala
Accusa un malore, soccorso un giovane sotto la punta del Monte Camino
Eventi
Tanto pubblico alla Notte Bianca Show, Olivero: “Sì a nuove iniziative per rendere Biella sempre più attrattiva”
Un messaggio di pace da Valdilana tra incontri, camminate e testimonianze
Le Valli Oropa e Cervo si ritrovano, torna alla Galleria Rosazza l'Incontro delle Genti dopo anni di stop
Dal Piemonte al mondo: a Valdilana una festa di comunità che unisce popoli, gusti e storie
Serate di gusto e musica a Sordevolo con i Sapori della Liguria
Balli e coreografie, molto pubblico in piazza Duomo per il galà di chiusura dei 20 anni di Biella Danza
Dialetto e società nel Biellese, interesse e folto pubblico a Campiglia Cervo
L’impegno civico non si ferma d'estate, a Biella raccolti quasi 100 litri di rifiuti nel cleanup di viale Matteotti
Sport
Boccia d’Oro, altre sfide a Buronzo
Auto protagoniste a Strona, il Motor Show richiama equipaggi da fuori Biella e anche dalla Svizzera
Monte Mars Marathon e Sordevolo Coda, oltre 150 al via
Enzo Mersi e Margherita De Giuli sono primi nella Sordevolo-Coda
Biella, grande festa per i tifosi in piazza Martiri: il Marocco è ai quarti dei Mondiali
Oltre 50 auto e moto d’epoca in Valsessera per il 4° Raduno
Si corre anche in Valsessera, Piazza e Orecchioni sono 1° al 18° Coggiola/Moglietti
Gare, premi e solidarietà al Golf Club Biella
Trail, Francesco Nicola e Tania Rosa firmano la prima edizione della Monte Mars Marathon
Cosimo Gennari e Giovanna Ferrari vincono il Trofeo Giovanni Bracco 2026