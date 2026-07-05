Serata speciale al Lessona Summer Festival, grandi artisti uniti per la prevenzione e la solidarietà VIDEO

Uno spettacolo che strizza l’occhio alla solidarietà, con grandi ospiti come Mario Riso dei Rezophonic, Roy Paci, Cristina Scabbia (from Lacuna Coil), Eva Poles (from Prozac), Paletta e Gagno (from Punkreas), Fry Moneti (from Modena City Ramblers) e Livio Magnini (from Bluevertigo).

È quanto ha in serbo il Lessona Summer Festival, in programma alle 21 di mercoledì 7 luglio nell’area eventi di Lessona (via per Masserano) con il Live Super Band Rezophonic, seguito dal DJ Set Finale Prezioso, a partire dalle 23.

Come riportato dagli organizzatori, la musica e il suono rappresentano un efficace strumento di comunicazione non verbale con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e il benessere delle persone. Da qui l’idea di questo appuntamento, un’assoluta novità: dar vita ad un evento dove la musica, come nella sua grande tradizione, si presta alla solidarietà e diventa portatore di un forte messaggio di genere sociale legato alla salute e al benessere.

Con la partecipazione di artisti di livello nazionale e internazionale si mette in scena una serata, condivisa con il Fondo Edo Tempia, proprio per aiutare e promuovere i progetti di sostegno e prevenzione nell’importante settore della medicina oncologica. Il costo del biglietto d’ingresso è di 15 euro e il ricavato sarà destinato proprio al Fondo Edo Tempia.

Inoltre, prima del concerto, dalle 19, sarà possibile cenare presso l’area ristorante, oltre a prendere parte a degustazioni di vini dei produttori locali presso lo stand dell’hospitality e alle interviste di serata, con backstage e preserata.

Di seguito le parole di Mario Riso.