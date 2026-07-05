Oltre 50 auto e moto d’epoca in Valsessera per il 4° Raduno FOTO e VIDEO

Oltre 50 auto e moto d’epoca in Valsessera per il 4° Raduno (servizio di Ermanno Orsi per newsbiella.it)

Oltre 50 mezzi, tra auto e moto d’epoca si sono dati appuntamento questa mattina, 5 luglio, per il 4° Raduno, realizzato dalle amministrazioni comunali di Ailoche e Crevacuore, assieme alle rispettive Pro Loco.

Il ritrovo, come da programma, ha avuto luogo in piazza Martiri, a Crevacuore, con la partenza del corteo verso la prova Curino Rally Lana.

È prevista anche una sosta tra i vigneti con aperitivo e degustazione speciale. La giornata si concluderà alle 13 con il pranzo nella sede della Pro Loco di Ailoche.