L’impegno civico non si ferma d'estate, a Biella raccolti quasi 100 litri di rifiuti nel cleanup di viale Matteotti

La tutela dell'ambiente non conosce pause, nemmeno in estate. È questo il messaggio lanciato dal cleanup che si è svolto nella mattinata di oggi, domenica 5 luglio, lungo viale Giacomo Matteotti, con ritrovo davanti alla Fons Vitae di Biella.

Sebbene l'adesione sia stata contenuta, legata per lo più alla calda e afosa stagione estiva, i volontari hanno comunque portato a termine un'importante operazione di pulizia del territorio. Al termine dell'iniziativa sono stati raccolti quasi 100 litri di rifiuti, tra plastica, vetro e materiali destinati alla raccolta differenziata, oltre ad alcuni sacchi dell’immondizia.

Tra gli oggetti rinvenuti non sono mancati anche rifiuti insoliti, come un vasetto in vetro per il dopobarba e diverse cassette contenenti piastrelle. Una testimonianza vivida dell'abbandono indiscriminato di materiali che continua a rappresentare un problema per il decoro urbano e l'ambiente.

L'iniziativa è stata organizzata in occasione della Giornata Mondiale del Perdono, che si celebra il 7 luglio, con l'obiettivo di trasformare questa ricorrenza in un gesto concreto di riconciliazione con la natura e il territorio.

L’evento è stato organizzato in collaborazione con Planet Matters, una piattaforma che si occupa di diffondere consapevolezza sull’inquinamento da rifiuti attraverso social media e workshop per le scuole, mostrando come fare un cleanup sia un gesto di responsabilità che può anche essere divertente.