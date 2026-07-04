Punto da vespe, ha uno shock anafilattico: soccorso un escursionista in alta Valsessera

Attimi di preoccupazione in alta Valsessera dove nel pomeriggio di oggi, 4 luglio, è stato soccorso un biellese di circa 44 anni.

L’allarme è scattato intorno alle 16.30 nei pressi dell’Alpe Peccia: stando alle prime ricostruzioni, l’escursionista sarebbe stato punto da alcune vespe che gli avrebbero provocato uno shock anafilattico.

In breve tempo, è intervenuto sul posto l’elisoccorso con a bordo un’equipe medica che ha prestato la prima assistenza all’uomo.

In seguito, è stato trasportato al Pronto Soccorso, in codice giallo, per le cure del caso.