Dialetto e società nel Biellese, interesse e folto pubblico a Campiglia Cervo

Ha suscitato un notevole interesse la conferenza dal titolo “Dialetto e società nel Biellese”, tenuta nella serata di venerdì 3 luglio dal dialettologo dell’università di Torino, Alessandro Flecchia, nei locali del Circolo Valët di Campiglia Cervo.

Temi chiari ed esaurenti sono stati condivisi alla folta platea dal docente, profondo conoscitore dei dialetti e dei cambiamenti sociali, in particolare del Piemonte e del nostro Biellese.

Alla conferenza è poi seguito un vivace dibattito sugli argomenti sollevati e proposti nel corso dell’incontro, organizzato dalla Casa Museo di Rosazza, assieme alla Rete Museale Biellese e all’amministrazione comunale di Campiglia Cervo.