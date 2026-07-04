Auto protagoniste a Strona, il Motor Show richiama equipaggi da fuori Biella e anche dalla Svizzera FOTO e VIDEO

25 mezzi provenienti da Biella e anche da fuori provincia (Torino, Milano, Saronno, Aosta, e financo la Svizzera) si sono dati appuntamento tra oggi e domani, 5 luglio, per la 14° edizione dello Strona Motor Show, il tradizionale raduno, con esibizione non competitiva ludico ricreativa, di automobili storiche e moderne.

Buona la partecipazione di pubblico, complice le ottime condizioni meteo, con la presenza di molti appassionati giunti a Strona per ammirare le prove delle quattro ruote e tifare i loro beniamini.