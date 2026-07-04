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Motori | 04 luglio 2026, 18:00

Auto protagoniste a Strona, il Motor Show richiama equipaggi da fuori Biella e anche dalla Svizzera FOTO e VIDEO

In gara 25 mezzi, buona partecipazione di pubblico.

Auto protagoniste a Strona, il Motor Show richiama equipaggi da fuori Biella e anche dalla Svizzera (servizio di Angela Lobefaro per newsbiella.it)

Auto protagoniste a Strona, il Motor Show richiama equipaggi da fuori Biella e anche dalla Svizzera (servizio di Angela Lobefaro per newsbiella.it)

25 mezzi provenienti da Biella e anche da fuori provincia (Torino, Milano, Saronno, Aosta, e financo la Svizzera) si sono dati appuntamento tra oggi e domani, 5 luglio, per la 14° edizione dello Strona Motor Show, il tradizionale raduno, con esibizione non competitiva ludico ricreativa, di automobili storiche e moderne. 

Buona la partecipazione di pubblico, complice le ottime condizioni meteo, con la presenza di molti appassionati giunti a Strona per ammirare le prove delle quattro ruote e tifare i loro beniamini.

g. c.

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