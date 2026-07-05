Balli e coreografie, molto pubblico in piazza Duomo per il galà di chiusura dei 20 anni di Biella Danza FOTO e VIDEO

Balli e coreografie, molto pubblico in piazza Duomo per il galà di chiusura dei 20 anni di Biella Danza (servizio di Angela Lobefaro per newsbiella.it)

Pubblico delle grandi occasioni in piazza Duomo, a Biella, per il galà di chiusura dei 20 anni di Biella Danza, assieme ad Opificio dell’Arte.

Un evento, andato in scena nella serata di ieri, 4 luglio, curato e promosso con orgoglio dall’Assessorato a Eventi e Manifestazioni del comune di Biella.

Per l’occasione, si è tenuto lo spettacolo conclusivo dal titolo “Giovani in scena”, con le coreografie studiate durante lo stage. Un momento di festa che ha riunito in un unico palcoscenico le famiglie, gli allievi e il cuore pulsante della città.

Termina così la rassegna 2026 di Biella Danza che ha celebrato i suoi primi 20 anni di storia ma soprattutto un patrimonio artistico che continua a crescere insieme alla sua comunità.