CNA Biella, assemblea gremita a Palazzo Gromo: il Ministro Pichetto Fratin ospite dell’evento FOTO e VIDEO

Una sala gremita, un confronto di alto livello sui temi dello sviluppo del territorio e dell’energia e il riconoscimento alle eccellenze biellesi. Si è svolta sabato, nella prestigiosa cornice di Palazzo Gromo Losa, l’Assemblea annuale di CNA Biella, appuntamento che ha riunito associati, imprenditori, istituzioni e rappresentanti del mondo economico e sociale del territorio.

La giornata si è aperta con la parte privata dell’Assemblea, dedicata agli adempimenti associativi, introdotta da Valentina Gusella, Direttrice di CNA Biella e dal saluto del Segretario di CNA Piemonte Delio Zanzottera, che ha sottolineato il valore del ruolo svolto dalle associazioni di rappresentanza in una fase economica caratterizzata da profondi cambiamenti e dalla necessità di accompagnare le imprese verso nuove sfide.

La successiva Assemblea pubblica si è aperta con il saluto del Vice Presidente nazionale di CNA Marco Vicentini, che ha ribadito l’importanza di un’associazione capace di rappresentare con forza le istanze delle micro e piccole imprese, valorizzando il radicamento territoriale e il dialogo costante con le istituzioni.

Al centro dell’incontro l’intervento del Presidente di CNA Biella Andrea Valentini, che ha tracciato il bilancio dei primi dodici mesi di mandato, ripercorrendo il lavoro svolto dall’associazione nel corso dell’ultimo anno.

«Abbiamo scelto di essere un’associazione presente, capace di ascoltare le imprese e di trasformare i loro bisogni in proposte e progettualità concrete. In questi dodici mesi abbiamo rafforzato il dialogo con le istituzioni, dato vita a nuove iniziative associative e continuato a investire sui nostri dirigenti, convinti che il futuro del nostro territorio passi dalla capacità di fare rete e costruire comunità. CNA Biella vuole continuare a essere un punto di riferimento per chi ogni giorno crea lavoro, valore e sviluppo nel Biellese», ha dichiarato Valentini.

Uno dei momenti più attesi dell’evento è stata l’intervista condotta dal giornalista e direttore della rivista sicurezza e lavoro, Massimiliano Quirico al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin. Il confronto ha affrontato i temi della transizione energetica, delle prospettive di sviluppo del territorio e delle opportunità che attendono il sistema produttivo locale nei prossimi anni. Un dialogo che ha evidenziato il ruolo strategico delle imprese e dell’innovazione nell’accompagnare il cambiamento verso modelli di crescita più sostenibili.

La giornata si è conclusa con uno dei momenti più significativi per CNA Biella: la proclamazione del vincitore della quinta edizione del Premio Bimbo Faber, il riconoscimento che ogni anno valorizza persone, enti e organizzazioni capaci di contribuire alla crescita del territorio attraverso progetti di eccellenza.

Ad aggiudicarsi il Premio è stata la 96ª Adunata Nazionale degli Alpini, organizzata dall’Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Biella, premiata per aver saputo realizzare un evento di straordinaria portata che ha unito capacità organizzativa, spirito di servizio, partecipazione e promozione del territorio, coinvolgendo migliaia di volontari, associazioni, istituzioni e cittadini.

Visibilmente emozionato, il Presidente della Sezione ANA di Biella Marco Fulcheri ha ringraziato CNA Biella per il riconoscimento ricevuto, e tutte le persone, enti, istituzioni e volontari che hanno reso possibile la riuscita dell’Adunata. Un ringraziamento sentito che ha ricordato come il successo dell’evento sia stato il risultato del lavoro condiviso di un’intera comunità.

Con questa Assemblea, CNA Biella conferma ancora una volta la volontà di essere protagonista del dibattito sul futuro del territorio, promuovendo momenti di confronto tra imprese, istituzioni e società civile e valorizzando quelle eccellenze che contribuiscono ogni giorno a costruire un Biellese sempre più dinamico, attrattivo e competitivo.