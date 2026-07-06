Pedemontana, oggi è il grande giorno: ministri e autorità al via dei lavori (foto di repertorio)

Saranno presenti istituzioni e autorità (locali, provinciali, regionali e nazionali) alla cerimonia di inaugurazione ufficiale dei lavori della Pedemontana, nel tratto da Masserano a Ghemme, prevista per questa mattina, 6 luglio, al campo base del cantiere di Ghislarengo.

Tra loro ci sarà il vicepresidente del Consiglio, nonché ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, assieme al collega Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, oltre ai vertici di ANAS e ai rappresentanti della Regione Piemonte: l’assessore alla Logistica e alle Infrastrutture Strategiche Enrico Bussalino e il sottosegretario alla Presidenza Alberto Preioni.

Come riportato in precedenti articoli, si tratta di un’opera strategica dal valore complessivo di circa 384 milioni di euro: il progetto prevede la realizzazione di un nuovo collegamento stradale di circa 15 chilometri tra le province di Biella, Vercelli e Novara, con quattro svincoli principali nei comuni di Masserano, Roasio, Gattinara e Ghemme, così da connettere direttamente la SP142 Var con l'autostrada A26.

Secondo le previsioni, i lavori dovrebbero concludersi in 1.800 giorni complessivi, cioè in poco più di 4 anni di lavori.