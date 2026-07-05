Tollegno, il Comune celebra la storica promozione in Serie C del volley femminile FOTO

La Sala Consiliare del Comune di Tollegno ha accolto nei giorni scorsi le atlete della prima squadra del G.S. Tollegno Volley, accompagnate dall'allenatore, dal team manager e dalla dirigenza della società, per un momento di festa e di riconoscimento istituzionale dedicato a una stagione destinata a entrare nella storia dello sport tollegnese.

A ricevere la squadra è stato il sindaco Lele Ghisio, che, a nome dell'intera comunità, ha voluto esprimere le congratulazioni del paese per la straordinaria promozione dalla Serie D alla Serie C, un traguardo mai raggiunto prima dalla formazione femminile del G.S. Tollegno.

Nel suo saluto il sindaco ha sottolineato come questa promozione rappresenti molto più di un successo sportivo: «Avete scritto una pagina importante della storia di Tollegno. Con il vostro impegno, la vostra determinazione e lo spirito di squadra avete dimostrato che i risultati più belli nascono dal lavoro quotidiano, dalla passione e dalla capacità di fare gruppo. Siete un motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità e un esempio positivo per i tanti giovani che si avvicinano allo sport».

A testimonianza della riconoscenza del paese, il sindaco ha consegnato al presidente del Gruppo Sportivo - Marco Negro - una targa commemorativa sulla quale è inciso il messaggio: "Alle atlete e alla dirigenza del Gruppo Sportivo Tollegno per aver dimostrato sul campo il loro valore umano e sportivo raggiungendo lo storico traguardo della promozione in serie C. Tollegno è orgoglioso di voi."

A tutte le atlete, all'allenatore - Gregorio Bertoni - e al team manager - Stefano Ghiardo - sono state inoltre consegnate medaglie ricordo con lo stemma del comune di Tollegno, quale segno tangibile dell'affetto e della gratitudine della comunità.

L'incontro, svoltosi in un clima di grande cordialità – e anche un po’ di commozione, da parte del sindaco -, si è concluso con una fotografia di gruppo sul sagrato della chiesa parrocchiale, a suggellare una giornata che resterà nella memoria della società sportiva e del paese.

«Le istituzioni – conclude il sindaco – hanno il dovere di riconoscere e valorizzare chi, attraverso lo sport, contribuisce a far crescere una comunità. Il G.S. Tollegno, con la sua storia e il suo lavoro quotidiano, rappresenta un patrimonio prezioso per il nostro paese. Questa promozione è il coronamento di un percorso costruito negli anni e siamo certi che saprà essere anche un nuovo punto di partenza.»

Il comune di Tollegno rinnova quindi il proprio plauso a tutte le atlete, allo staff tecnico e alla dirigenza del G.S. Tollegno, augurando loro le migliori soddisfazioni per l'avventura che li attende nel prossimo campionato di Serie C.