A Biella la Protezione Civile incontra i cittadini tra informazione, prevenzione e un invito al volontariato FOTO

Nuovo appuntamento per le attività di informazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza e promosse dal gruppo comunale dei volontari di Protezione Civile della Città di Biella.

Nell’intera giornata di oggi, sabato 4 luglio, è stato allestito un punto informativo nella galleria del Centro Commerciale I Giardini, in via Lamarmora, a Biella, grazie alla collaborazione della direzione della struttura, che ha messo a disposizione uno spazio dedicato alla promozione della cultura della Protezione Civile e alla prevenzione dei rischi.

Diversi cittadini si sono fermati allo stand per ascoltare le principali attività svolte dal gruppo comunale, oltre a capire quali siano le attrezzature utilizzate negli interventi e le buone pratiche di Protezione Civile, con un occhio attento ai rischi che interessano il territorio biellese.

È stata anche l’occasione per conoscere questa realtà, oggi composta da circa 30 volontari. Proprio da quest'ultimi è giunto un accorato appello, per chi fosse interessato, a intraprendere un percorso di volontariato visitando la sede di corso Rivetti e approfondendo le attività svolte a servizio della comunità.