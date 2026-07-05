Dal Piemonte al mondo: a Valdilana una festa di comunità che unisce popoli, gusti e storie FOTO

Grande partecipazione a Valdilana per l’evento serale della Festa della Comunità dal titolo “Il Mondo a Tavola: cena buffet multietnica”.

Un momento conviviale, di scena ieri, 4 luglio, aperto a tutti, pensato per valorizzare le diverse realtà che vivono e arricchiscono il territorio di Valdilana attraverso il dialogo e lo scambio culturale.

La serata è stata accompagnata dalla musica di Corrado e Giulia in duo. Oltre ai sapori locali, le famiglie, i giovani e i cittadini presenti hanno avuto la possibilità di assaporare piatti provenienti dalle comunità tamil, marocchine, palestinesi, a cui si aggiungono quella eritrea, ucraina, brasiliana, irachena, pachistana, camerunense e nigeriana.

La quarta edizione della Festa della Comunità si conferma così un appuntamento speciale, con l’obiettivo di ritrovarsi, ascoltare storie, condividere esperienze e continuare insieme un percorso fatto di responsabilità, solidarietà e pace.