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Running e Trail | 05 luglio 2026, 12:40

Si corre anche in Valsessera, Piazza e Orecchioni sono 1° al 18° Coggiola/Moglietti VIDEO

Si corre anche in Valsessera, Piazza e Orecchioni sono 1° al 18° Coggiola/Moglietti (servizio di Ruggero Coltro)

Si corre anche in Valsessera, Piazza e Orecchioni sono 1° al 18° Coggiola/Moglietti (servizio di Ruggero Coltro)

Circa 80 runners, tra competitiva e non, hanno preso parte alla 18° edizione della gara Coggiola/Moglietti, organizzata dalla GS Ermenegildo Zegna e andata in scena nella mattinata di oggi, 5 luglio. 

La partenza ha avuto luogo al Parco Bozzalla di Coggiola, dove i partecipanti hanno affrontato un percorso su strada di circa 5 chilometri, con arrivo finale proprio al Rifugio Moglietti. 

Alla fine, hanno tagliato per primi il traguardo i giovanissimi Giuseppe Luciano Piazza (Futuratletica Piemonte) e Martina Orecchioni (GS Ermenegildo Zegna), con un tempo rispettivo di 17’46’’ e 23’08’’.  

La GSA Valsesia, invece, è risultata la società vincitrice per il maggior numero di iscritti.

g. c.

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