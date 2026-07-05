Si corre anche in Valsessera, Piazza e Orecchioni sono 1° al 18° Coggiola/Moglietti VIDEO

Si corre anche in Valsessera, Piazza e Orecchioni sono 1° al 18° Coggiola/Moglietti (servizio di Ruggero Coltro)

Circa 80 runners, tra competitiva e non, hanno preso parte alla 18° edizione della gara Coggiola/Moglietti, organizzata dalla GS Ermenegildo Zegna e andata in scena nella mattinata di oggi, 5 luglio.

La partenza ha avuto luogo al Parco Bozzalla di Coggiola, dove i partecipanti hanno affrontato un percorso su strada di circa 5 chilometri, con arrivo finale proprio al Rifugio Moglietti.

Alla fine, hanno tagliato per primi il traguardo i giovanissimi Giuseppe Luciano Piazza (Futuratletica Piemonte) e Martina Orecchioni (GS Ermenegildo Zegna), con un tempo rispettivo di 17’46’’ e 23’08’’.

La GSA Valsesia, invece, è risultata la società vincitrice per il maggior numero di iscritti.