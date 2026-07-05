Incidente con la moto a Masserano, in ospedale padre e figlio di Gattinara

Non sarebbero gravi le condizioni del motociclista di 57 anni che, insieme al figlio passeggero, è rimasto coinvolto in un sinistro stradale autonomo.

Il fatto è avvenuto nella prima serata di ieri, 4 luglio, nella zona di San Giacomo, nel comune di Masserano.

Entrambi, residenti a Gattinara, sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 e trasportati al Pronto Soccorso per le cure del caso. Presenti anche i Carabinieri, impegnati nella raccolta dei rilievi che stabiliranno l’esatta dinamica dell’incidente.

Al mattino, invece, due auto si sono scontrate all’incrocio tra via Rigola e via Rosselli, a Biella, ma fortunatamente non si sono registrate conseguenze gravi per i conducenti. In seguito, ambedue hanno compilato il modello cid alla presenza dei militari dell’Arma.