Non ci sono i proprietari, ladri in azione nei comuni del Cossatese

Serie di furti nei comuni attorno al Cossatese. In due casi, i ladri avrebbero approfittato dell’assenza dei proprietari (in ferie o impegnati in commissioni varie) per forzare porte e finestre e mettere a soqquadro le diverse stanze alla ricerca di oggetti preziosi.

In un’abitazione avrebbero rubato alcuni monili in oro ancora da quantificare mentre in un’altra sarebbe stato sradicato perfino l’impianto del sistema d’allarme evitando così che entrasse in funzione. I fatti sono avvenuti nei giorni scorsi nei comuni di Brusnengo e Mottalciata.

Sempre nel Cossatese, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto un furto all’interno di una farmacia: pare che siano stati portati via alcuni prodotti per un valore di circa 300 euro. Gli accertamenti di rito sono ora affidati ai militari dell’Arma.