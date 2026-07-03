Incidente auto-monopattino a Biella, un uomo in ospedale

È stato trasportato al Pronto Soccorso, in codice verde, l’uomo che, in sella al suo monopattino, è rimasto ferito in un sinistro stradale con un’auto.
Il fatto è avvenuto poco dopo le 8.30 di oggi, 3 luglio, all’incrocio tra via Bertodano e via Trieste, a Biella.
In breve tempo, è stato assistito dal personale sanitario del 118 e accompagnato in ospedale per le cure del caso.
Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale per la raccolta dei rilievi che stabiliranno l’esatta dinamica dell’accaduto.