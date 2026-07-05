Banda Musicale Pietro Generali di Masserano, nuovo concerto all’orizzonte

Nuovo concerto per la Banda Musicale Pietro Generali di Masserano. L’evento sarà stasera, alle 21, al Museo Etnografico della Bassa Valsesia, nel comune di Romagnano Sesia. Ci sarà la presenza di un punto ristoro gestito dal gruppo locale degli Alpini. La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo.
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