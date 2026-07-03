Biella, violento scontro tra auto alla rotonda dell’ospedale: due feriti FOTO

È in fase di accertamento la dinamica dell’incidente stradale, avvenuto alla rotonda che porta che porta all’Ospedale degli Infermi di Ponderano.

A rimanere coinvolte, stando alle prime informazioni raccolte, due auto per cause al vaglio delle forze dell’ordine. Inoltre, una delle due si sarebbe ribaltata a seguito dell’urto; inoltre ci sarebbero due feriti.

Sul posto, oltre al carro attrezzi per la rimozione dei mezzi, anche gli agenti della Polizia Locale di Biella per la raccolta dei rilievi e la gestione della viabilità.

Al momento la strada in direzione del capoluogo di provincia è chiusa al traffico.

Presenti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza e sanitari del 118, impegnati nella prima assistenza alle persone trovate a bordo, di cui non conoscono, al momento, le condizioni di salute mentre entrambi i veicoli hanno subito seri danni.