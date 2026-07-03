 / CRONACA

CRONACA | 03 luglio 2026, 12:00

Biella, violento scontro tra auto alla rotonda dell’ospedale: due feriti FOTO

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di rito, assieme al 118.

Biella, violento scontro tra auto alla rotonda dell’ospedale (foto di Giacomo Chiarini per newsbiella.it)

Biella, violento scontro tra auto alla rotonda dell’ospedale (foto di Giacomo Chiarini per newsbiella.it)

È in fase di accertamento la dinamica dell’incidente stradale, avvenuto alla rotonda che porta che porta all’Ospedale degli Infermi di Ponderano. 

A rimanere coinvolte, stando alle prime informazioni raccolte, due auto per cause al vaglio delle forze dell’ordine. Inoltre, una delle due si sarebbe ribaltata a seguito dell’urto; inoltre ci sarebbero due feriti. 

Sul posto, oltre al carro attrezzi per la rimozione dei mezzi, anche gli agenti della Polizia Locale di Biella per la raccolta dei rilievi e la gestione della viabilità. 

Al momento la strada in direzione del capoluogo di provincia è chiusa al traffico.

Presenti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza e sanitari del 118, impegnati nella prima assistenza alle persone trovate a bordo, di cui non conoscono, al momento, le condizioni di salute mentre entrambi i veicoli hanno subito seri danni.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore