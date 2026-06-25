Valle Cervo, il cantiere della SP 100 aperto fino al 10 luglio per evitare una seconda chiusura tra settembre e ottobre (foto di repertorio)

Prosegue per qualche giorno ancora la limitazione del traffico nella Valle Cervo, lungo la SP 100, nel tratto compreso dal km 8+732 al km 9+000, nel territorio del Comune di Campiglia Cervo (in località Asmara).

Il nuovo provvedimento, che in accordo con i sindaci della Valle Cervo prolunga il cantiere fino al 10 luglio, è necessario per portare a termine tutti gli importanti interventi di manutenzione straordinaria delle pareti rocciose sovrastanti la carreggiata ed evitare così un secondo cantiere di un mese e mezzo tra settembre e ottobre.

Dalla Provincia di Biella è giunto l'appello ai cittadini, ai lavoratori, ai turisti e a tutti i frequentatori della Valle Cervo di sopportare ancora questo breve periodo di viabilità con limitazioni, in modo da non avere disagi ben più grandi con la riapertura di un nuovo cantiere a fine estate. "Infine, si ricorda che il caldo estremo di queste settimane ha rallentato i lavori, al fine di mettere in primo piano la sicurezza dei lavoratori, in piena osservanza dell’ordinanza della Regione Piemonte che impone la sospensione delle attività di questo tipo nelle ore più calde" si legge nella nota stampa.

Si segnala comunque che, pur posticipando di qualche giorno la completa transitabilità, la strada viene riaperta - con senso unico alternato - dalle 18 alle 8 dei giorni feriali e nei giorni festivi durante tutta la giornata, sempre con senso unico alternato.

A garantire una circolazione il più possibile fluida durante il periodo di cantiere, sono comunque aperte anche le possibilità di percorrenza sulle strade provinciali limitrofe:

• Direzione Campiglia Cervo (in salita): i veicoli sono deviati lungo la SP 111 di Quittengo, istituita a senso unico a salire. Il tratto dall'incrocio tra la SP 111 e la SP 100 fino al km 1+200, all'altezza della Chiesa di Quittengo, è a doppio senso di marcia.

• Direzione Sagliano Micca - Biella (in discesa): i veicoli sono deviati lungo la SP 514 di San Paolo Cervo, istituita a senso unico a scendere. Il tratto in località Asmara, dall'incrocio tra la SP 514 e la SP 100 fino al km 2+100, in corrispondenza dell'ex Municipio, è a doppio senso di marcia.

Si raccomanda agli automobilisti la massima prudenza e il rispetto della segnaletica temporanea posizionata in loco.