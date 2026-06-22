Campiglia Cervo, piante cadono a terra nella notte: chiusa la strada tra Tomati e Roreto FOTO

Nelle scorse ore è stata chiusa alla viabilità la strada comunale che da Quittengo porta alla frazione Rialmosso, poco dopo il bivio per Oriomosso, nel tratto tra le zone di Tomati e Roreto.
La causa è da attribuire al crollo di più piante che, per cause da accertare, sono finite a terra occupando l’intera carreggiata nella notte appena trascorsa.
Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza, presente anche il sindaco di Campiglia Cervo Maurizio Piatti.
Nessuna frazione risulta isolata. Si procederà nei prossimi giorni con la rimozione degli alberi.