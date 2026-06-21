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Valle Cervo | 21 giugno 2026, 17:30

Sagliano Micca, opera di messa in sicurezza del Rio Morezza

Sagliano Micca, opera di messa in sicurezza del Rio Morezza (foto dalla pagina Facebook di SiAmo Sagliano)

Sagliano Micca, opera di messa in sicurezza del Rio Morezza (foto dalla pagina Facebook di SiAmo Sagliano)

Ci sono luoghi che fanno parte della memoria di un paese. Il Rio Morezza è uno di questi. Dopo mesi di programmazione, sopralluoghi, incontri e lavoro organizzativo, il comune di Sagliano Micca ha raggiunto un obiettivo importante: la pulizia e la messa in sicurezza del tratto urbano del corso d’acqua. 

“Un intervento fondamentale per la tutela del territorio e per la valorizzazione del nostro paese – riporta l’amministrazione comunale - Un risultato reso possibile grazie alla stretta collaborazione con la Regione Piemonte, che ha creduto nell’importanza di questo intervento, e grazie al grande lavoro di coordinamento seguito passo dopo passo dal vicesindaco Valter Pasqual Dranzet, che con determinazione ha portato avanti un percorso complesso fino al risultato finale”. 

In particolare, è stata un’opera utile ad aumentare la sicurezza idrogeologica, prevenire situazioni di rischio durante eventi atmosferici importanti, garantire una migliore gestione del territorio e restituire ordine, cura e bellezza ad un angolo storico di Sagliano.

Redazione g. c.

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