Sagliano Micca, opera di messa in sicurezza del Rio Morezza

Ci sono luoghi che fanno parte della memoria di un paese. Il Rio Morezza è uno di questi. Dopo mesi di programmazione, sopralluoghi, incontri e lavoro organizzativo, il comune di Sagliano Micca ha raggiunto un obiettivo importante: la pulizia e la messa in sicurezza del tratto urbano del corso d’acqua.

“Un intervento fondamentale per la tutela del territorio e per la valorizzazione del nostro paese – riporta l’amministrazione comunale - Un risultato reso possibile grazie alla stretta collaborazione con la Regione Piemonte, che ha creduto nell’importanza di questo intervento, e grazie al grande lavoro di coordinamento seguito passo dopo passo dal vicesindaco Valter Pasqual Dranzet, che con determinazione ha portato avanti un percorso complesso fino al risultato finale”.

In particolare, è stata un’opera utile ad aumentare la sicurezza idrogeologica, prevenire situazioni di rischio durante eventi atmosferici importanti, garantire una migliore gestione del territorio e restituire ordine, cura e bellezza ad un angolo storico di Sagliano.