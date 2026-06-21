La Quat Pass per Pralung, Marco D’Eusebio e Degiugno sono 1° al traguardo (foto di Massimo Giacobbe per newsbiella.it)

Oltre un centinaio di runners e sportivi si sono ritrovati ieri sera, 20 giugno, a Pralungo per l’edizione 2026 della manifestazione “La Quat Pass per Pralung”, che coniuga la valorizzazione del territorio, con la cultura dello sport e l’attenzione alla solidarietà.

Al minigiro dei più piccoli è seguita la prova da 6 chilometri degli adulti, terminata con la vittoria di Marco D’Eusebio che ha avuto la meglio su Giacomo Ubertalli e Andrea Toso. Tra le donne, invece, è giunta prima al traguardo Alessandra Degiugno, seguita da Silvia Falla e Daria Rinolfi.

L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione Genitori & Giovani ODV, con il supporto tecnico della società APD Pietro Micca Biella Running.