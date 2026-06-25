Tenta di rubare un’auto a Cavaglià ma viene bloccato dai Carabinieri

Un uomo di mezza età, di origine straniera e residente nel vicino Vercellese, è stato arrestato in flagranza di reato nella serata di ieri, 24 giugno, con l’accusa di tentato furto e ricettazione.

Stando alle prime ricostruzioni, avrebbe tentato di rubare un’auto lasciata in sosta nel comune di Cavaglià. A dare l’allarme il proprietario che avrebbe sentito il rumore del finestrino infranto del proprio mezzo.

Una volta avvisati, sono intervenuti tempestivamente sul posto i militari dell’Arma che, in breve tempo, hanno fermato il soggetto. Sembra che fosse presente anche un complice che si sarebbe dato alla fuga prima dell’arrivo dei Carabinieri.

L’uomo, assistito dall’avvocato Chiara Perona, è poi comparso davanti al giudice, presso il Tribunale di Biella, per l’udienza del processo per direttissima. Alla fine, dopo la convalida dell’arresto, è stata disposta nei suoi confronti la misura dell’obbligo di dimora nel comune di Vercelli.