Lavori in alta Valle Cervo, il cantiere è partito sulla SP 100: code e traffico

Lunghe code e disagi alla viabilità. Com’era prevedibile, l’inizio dei lavori in alta Valle Cervo ha causato qualche problematica agli automobilisti in transito, costretti a prendere vie alternative per raggiungere la vallata e il capoluogo di provincia.

Da ieri, infatti, ha chiuso al traffico la SP 100, dal km 8+732 al km 9+000, nel comune di Campiglia Cervo, per urgenti interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle pareti rocciose a monte della strada provinciale, in località Asmara. Salvo imprevisti, la fine del cantiere è prevista per il prossimo 26 giugno.

A detta di diversi abitanti della zona, alcuni mezzi pesanti hanno avuto non poche difficoltà a muoversi in certi punti contrassegnati da curve e spazi ristretti, oltre alla presenza di alcuni veicoli di passaggio “in contromano” nonostante l’istituzione del senso unico.

Sul tema è intervenuta anche l’amministrazione comunale di Campiglia Cervo: “Nella serata di ieri, su sollecitazione del sindaco Maurizio Piatti, è stata integrata l’opportuna segnaletica. Non solo: a seguito dell’incontro con i sindaci della Valle Cervo, ATAP sta riorganizzando il servizio sostitutivo per garantire tutte le corse”.

Ricordiamo che il transito dei mezzi è deviato sulla SP 111 di Quittengo, in direzione di Piedicavallo, con l’istituzione di un senso unico dal km 1+200 fino al km 2+310 (cioè dal centro abitato di Quittengo a quello di Campiglia) e il limite di velocità di 30 km/h. Per chi dovrà scendere verso Biella si dovrà passare sulla SP 514 di San Paolo Cervo: anche qui, sarà presente il senso unico dal km 0+000 al km 2+100, ovvero da Campiglia all’ex municipio di San Paolo Cervo.