A Rosazza si celebra la magia della notte romantica tra musica e cene al chiaro di luna FOTO e VIDEO

A Rosazza si celebra la magia della notte romantica tra musica e cene al chiaro di luna (servizio di Massimo Giacobbe per newsbiella.it e Paolo Rosazza Pela)

Musica, cene al chiaro di luna, momenti indimenticabili in compagnia dei propri cari. È quanto accaduto nella serata di ieri, 20 giugno, nel comune di Rosazza, in occasione della notte romantica nei borghi più belli d’Italia.

In tanti, tra coppie, famiglie e giovani, si sono dati appuntamento nella piccola realtà dell’alta Valle Cervo per trascorrere diversi istanti sereni attendendo, con trepidante attesa, il bacio romantico di mezzanotte e vivere la magica atmosfera del luogo tra scorci incantevoli ed emozioni autentiche.

Molto apprezzato anche il concerto del Cooskreet Triolo, andato in scena al Parco Comunale "Ortone" davanti a tanti appasionati di musica.

La stessa iniziativa è andata in scena anche nel comune di Candelo e al Piazzo di Biella.