Chiude la SP 100 per lavori, i sindaci dell’alta Valle Cervo: “Fiduciosi nella sospensione a luglio e agosto”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Esprimiamo soddisfazione per l'accoglimento della richiesta di liberare interamente la SP 100 nel periodo di luglio e agosto, mesi caratterizzati dal maggior afflusso turistico.

Al citato incontro questa fu la prima richiesta dei sindaci dell'alta Valle pur senza voler/poter entrare nelle dinamiche relative alla sicurezza. Crediamo che si stia andando verso una decisione ragionevole che contemperi tutti gli interessi in campo: in primis la sicurezza certamente, ma anche quello di "salvare la stagione" delle attività ricettive e quello dei residenti che, in un periodo già congestionato dal traffico, non debbano patire ulteriori disagi.

Attendiamo fiduciosi la conferma che la proposta di sospensione possa essere definitivamente accolta e ringraziamo la disponibilità della Provincia da una parte e degli operatori economici dall'altra di sedersi al tavolo ragionando per individuare la miglior soluzione possibile”.