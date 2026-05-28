Lavori in alta Valle Cervo, da mercoledì chiude la SP 100 a Campiglia: cambia la viabilità sulla Biella-Piedicavallo

Da mercoledì prossimo, 3 giugno, cambierà la viabilità in alta Valle Cervo. Chiude al traffico, infatti, la SP 100 dal km 8+732 al km 9+000, nel comune di Campiglia Cervo.

Lo stop alla circolazione è dovuto a interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle pareti rocciose a monte della strada provinciale in località Asmara. Salvo imprevisti, la fine del cantiere è prevista per il prossimo 26 giugno.

Inoltre, dalla Provincia di Biella, è stato predisposto un percorso alternativo: il transito dei mezzi è deviato sulla SP 111 di Quittengo, in direzione di Piedicavallo, con l’istituzione di un senso unico dal km 1+200 fino al km 2+310 e il limite di velocità di 30 km/h; per chi dovrà scendere verso Biella dovrà passare sulla SP 514 di San Paolo Cervo: anche qui, sarà presente il senso unico dal km 0+000 al km 2+100.

L’inizio dei lavori ha creato qualche malumore tra i cittadini e le realtà commerciali della vallata ma sul punto è intervenuto il presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo: “Sono opere necessarie e urgenti volte a garantire la sicurezza di tutti, già concordate lo scorso 17 aprile con i sindaci dell’alta Valle Cervo. Si potrà valutare di rinviare il secondo lotto di qualche mese, da luglio al prossimo settembre”.