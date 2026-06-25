Lega, a Cossato Felice Bocchio Chiavetto è il nuovo segretario

La sezione della Lega di Cossato ha svolto il suo congresso cittadino martedì sera. Alla presenza dei militanti, è stato eletto nuovo segretario Felice Bocchio Chiavetto, che succede ad Alessia Caneparo.

Si rinnova anche il direttivo cittadino, con Sonia Canella, Marco Bottega, Laura Leoncini e Claudio Milan. Il presidente del congresso sarà Gianni Ferrari, membro del direttivo regionale della Lega Piemonte.

Il nuovo segretario Bocchio Chiavetto, già assessore e attualmente consigliere comunale a Cossato, ha illustrato il suo progetto, dopo aver ringraziato il segretario e il direttivo uscente.

La Lega si dimostra così una forza politica che si sa rinnovare mantenendo salda la rappresentatività territoriale, con il nuovo direttivo che comprende rappresentanti delle diverse aree di cui è composta la sezione locale della Lega cossatese.