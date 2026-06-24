Piedicavallo inaugura il Ponte di Fontanamora, è la passerella sospesa più lunga del Piemonte

Sabato 26 luglio, alle 15.30, sarà inaugurato il nuovo Ponte di Fontanamora, la passerella sospesa pedonale che attraversa il torrente Chiobbia in località Crosa, nella frazione Montesinaro di Piedicavallo.

L'opera, fortemente voluta dall’amministrazione Rosazza Prin, rappresenta un importante intervento di valorizzazione del territorio e restituisce alla comunità uno storico attraversamento documentato fin dall'inizio dell'Ottocento. Con una lunghezza di 110 metri, il ponte è oggi la passerella sospesa percorribile senza imbracatura più lunga del Piemonte e si colloca tra le prime dieci strutture di questo tipo in Italia. Più che una semplice opera infrastrutturale, il Ponte di Fontanamora rappresenta un investimento sul futuro dell'Alta Valle Cervo.

La sua realizzazione dota il territorio biellese di un'attrazione unica nel panorama piemontese, capace di generare nuove opportunità per il turismo escursionistico, per le attività ricettive e per la promozione di un territorio che negli ultimi anni ha scelto di puntare sulla qualità ambientale e sull'autenticità della propria offerta. L’esistenza del Ponte di Fontanamora, che prende il nome dalle antiche cascine situate sulla sponda sinistra del torrente Chiobbia, è attestata già nella cartografia francese del 1802 e per oltre due secoli ha rappresentato, insieme al Ponte del Pinigrand, l’unico attraversamento stabile del torrente. Più volte distrutto dalle alluvioni e altrettante volte ricostruito dagli abitanti di Montesinaro, il ponte è tornato oggi a vivere grazie a una moderna struttura progettata per garantire sicurezza, accessibilità e durabilità.

"L'inaugurazione del Ponte di Fontanamora rappresenta un momento importante non soltanto per Piedicavallo, ma per l'intera Alta Valle Cervo - dichiara il sindaco Carlo Rosazza Prin - Come amministrazione comunale crediamo che la valorizzazione turistica debba procedere di pari passo con il miglioramento dei servizi al cittadino, in particolare per chi sceglie di vivere la montagna tutto l'anno. Quest'opera nasce proprio con questo spirito: da un lato costituisce una nuova attrazione capace di far conoscere il nostro territorio a un pubblico sempre più ampio, dall'altro recupera un collegamento storico che appartiene alla memoria della comunità. Investire nella montagna significa renderla più attrattiva per i visitatori, ma soprattutto più accessibile per i residenti che ogni giorno contribuiscono a mantenerla viva».

La progettista dell'opera, l'Ingegner Laura Piccinelli, sottolinea le peculiarità tecniche della struttura: "Si tratta di un ponte pedonale sospeso a quattro funi portanti, progettato per essere attraversato in sicurezza da tutti senza necessità di imbracature o dispositivi di protezione individuale. Il piano di calpestio in grigliato metallico consente di osservare il torrente sottostante, mentre i parapetti con funi e rete in acciaio garantiscono elevati standard di protezione. La lunghezza di 110 metri ne fa la passerella sospesa senza imbracatura più lunga del Piemonte - racconta - Come tutte le strutture sospese, durante l'attraversamento è normale percepire un leggero movimento della passerella, caratteristica che contribuisce a rendere l'esperienza ancora più coinvolgente. È comunque fondamentale rispettare le norme di utilizzo riportate agli accessi del ponte".

L’apertura ufficiale si terrà alle 15.30 con il ritrovo dei partecipanti presso il ponte. Seguiranno il primo attraversamento ufficiale della struttura e un rinfresco. Per chi lo desiderasse, è possibile raggiungere l’inaugurazione anche partecipando alla tappa piedicavallese dell’ormai storica rassegna “La Valle dell’Acqua”, che da anni valorizza il territorio e la storia della Valle Cervo. La partecipazione è gratuita: appuntamento per sabato 27 giugno, alle 14, presso il Parco Ravere di Piedicavallo. Entrambe le iniziative sono aperte a tutti: cittadinanza, escursionisti, turisti e curiosi.