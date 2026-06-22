Miagliano, in corso interventi di abbellimento e manutenzione (foto dalla pagina Facebook di Miagliano E-News)

“Terminato un altro intervento manutentivo, realizzato con uomini e mezzi propri, delle sedute del nostro Anfiteatro P408: carteggiatura a fondo e stesura nuovo impregnante ad alta protezione per preservare la struttura e farla risplendere in perfetta armonia con la vegetazione circostante”. Lo rende noto l’amministrazione comunale di Miagliano sui propri canali social ufficiali.

E annuncia un nuovo progetto: “Dalla prossima settimana si prosegue con pari trattamento con panchine e staccionate nell'area fitness Gymnasiumland e dell'itinerario Roggia”.