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Valle Cervo | 11 giugno 2026, 15:30

Valle Cervo, al via l’opera di detonazione e brillamento della parete rocciosa sulla SP 100 FOTO e VIDEO

Come riportato dall’amministrazione, non si sono registrati danni e le macerie si sono adagiate sul manto stradale e sul torrente circostante come da intervento auspicato.

Valle Cervo, al via l’opera di detonazione e brillamento della parete rocciosa sulla SP 100 FOTO e VIDEO

Valle Cervo, al via l’opera di detonazione e brillamento della parete rocciosa sulla SP 100 FOTO e VIDEO

Come annunciato nei giorni scorsi, nella mattinata di oggi, 11 giugno, si sono tenute le operazioni di detonazione e brillamento, mediante l’utilizzo di esplosivo, della parete rocciosa a monte della SP100, in località Asmara, nel comune di Campiglia Cervo. 

L’esplosione è avvenuta in sicurezza intorno alle 12 sotto lo sguardo attento di passanti e residenti della zona che hanno immortalato con i loro telefonini il momento. L’intenso boato è stato avvertito a diversi chilometri di distanza. Presenti le autorità provinciali, assieme ai rappresentanti del Comune, ai tecnici e al personale preposto. Inoltre, come riportato dall’amministrazione, non si sono registrati danni e le macerie si sono adagiate sul manto stradale e nel torrente circostante come da intervento auspicato, oltre al fatto che la parte pericolante sia stata correttamente abbattuta.

La circolazione stradale, interrotta poco più di 10 minuti, è poi ripresa una volta confermate le condizioni di sicurezza. L'opera prevede, infatti, urgenti interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle pareti rocciose a monte della strada provinciale, in località Asmara. Salvo imprevisti, la fine del cantiere è prevista per il prossimo 26 giugno.  

Ricordiamo che il transito dei mezzi è deviato sulla SP 111 di Quittengo, in direzione di Piedicavallo, con l’istituzione di un senso unico dal km 1+200 fino al km 2+310 (cioè dal centro abitato di Quittengo a quello di Campiglia) e il limite di velocità di 30 km/h. Per chi dovrà scendere verso Biella si dovrà passare sulla SP 514 di San Paolo Cervo: anche qui, sarà presente il senso unico dal km 0+000 al km 2+100, ovvero da Campiglia all’ex municipio di San Paolo Cervo.

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g. c.

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