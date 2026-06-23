Rosazza, al via lavori di manutenzione ordinaria

Nei giorni scorsi, nel comune di Rosazza, sono partiti i lavori per la manutenzione dell'area picnic, della disinfestazione della ripa sotto l'ex asilo e la sistemazione di alcuni tombini su via Mazzini.

A darne notizia il sindaco Francesca Delmastro sui propri canali social: “Spesso e volentieri sono le opere di investimento ed innovative a destare l'interesse della stampa ma non bisogna dimenticare che contemporaneamente prosegue l'opera di manutenzione ordinaria dell'esistente. Manutenzione ordinaria che è assai più complessa, per scarsità di risorse, che affrontare un investimento importante. Siamo contenti dell’inizio di queste opere”.