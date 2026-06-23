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Valle Cervo | 23 giugno 2026, 16:40

Rosazza, al via lavori di manutenzione ordinaria

Rosazza, al via lavori di manutenzione ordinaria (foto dalla pagina Facebook di Francesca Delmastro)

Rosazza, al via lavori di manutenzione ordinaria (foto dalla pagina Facebook di Francesca Delmastro)

Nei giorni scorsi, nel comune di Rosazza, sono partiti i lavori per la manutenzione dell'area picnic, della disinfestazione della ripa sotto l'ex asilo e la sistemazione di alcuni tombini su via Mazzini.

A darne notizia il sindaco Francesca Delmastro sui propri canali social: “Spesso e volentieri sono le opere di investimento ed innovative a destare l'interesse della stampa ma non bisogna dimenticare che contemporaneamente prosegue l'opera di manutenzione ordinaria dell'esistente. Manutenzione ordinaria che è assai più complessa, per scarsità di risorse, che affrontare un investimento importante. Siamo contenti dell’inizio di queste opere”.

g. c.

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