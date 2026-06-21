Mountain Bike, Emma Canova è campionessa regionale di Enduro a Sampeyre

Si è conclusa oggi, nella splendida cornice della Val Varaita, la tappa di Campionato Regionale di Mountain Bike Enduro e per i colori del team Cervo Valley MTB è stata un'altra giornata da incorniciare.

“L’atleta si è di nuovo contraddistinta per caparbietà e tecnica su un percorso davvero impegnativo - commentano entusiasti dal direttivo della Cervo Valley MTB - Vedere quella maglia regionale sul gradino più alto del podio è un orgoglio immenso per tutta la nostra società​".

Oltre alla grande festa per lei, però, c'è un pizzico di rammarico. “Per Thomas che ha fatto una prima prova pazzesca ma purtroppo è caduto nella seconda vedendo sfumare la maglia – spiegano dalla società - E un pensiero va anche a Umberto che non è riuscito a finire la gara. Forza ragazzi, sarà per la prossima”.