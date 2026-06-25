La Fondazione Oblivion 70 80 90 ETS presenta “Il mondo prima di noi”

Mercoledì 1 luglio 2026, alle ore 21:00, Palazzo Boglietti a Biella ospiterà un appuntamento di forte valore culturale promosso dalla Fondazione Oblivion 70 80 90 ETS, realtà che si conferma protagonista nella costruzione di occasioni di incontro, riflessione e divulgazione.



Con la conferenza “Il mondo prima di noi”, la Fondazione Oblivion porta al centro del dibattito un tema affascinante e universale: le origini dell’umanità, il rapporto tra passato e presente, la necessità di custodire memoria e conoscenza per guardare al futuro con maggiore consapevolezza.



Ospite della serata sarà Massimiliano “Max Caranzano", nato a Loano nel 1968, laureato in Ingegneria Elettronica, esperto di Information Technologies e Intelligenza Artificiale, speaker in eventi di livello mondiale e autore di libri dedicati alle tematiche energetiche e alla salvaguardia ambientale. Da oltre quarant’anni coltiva un interesse profondo per la ricerca sulle vere origini dell’umanità, tema che sarà al centro dell’incontro biellese.



L’evento, a ingresso con offerta libera, si annuncia come una serata intensa e suggestiva, nel segno delle parole che accompagnano il progetto della Fondazione: storie, conoscenza, memoria, futuro.



Appuntamento mercoledì 1 luglio 2026, ore 21:00, a Palazzo Boglietti, Biella.