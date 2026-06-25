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EVENTI | 25 giugno 2026, 16:21

La Fondazione Oblivion 70 80 90 ETS presenta “Il mondo prima di noi”

A Biella una grande serata di conoscenza, memoria e futuro con Max Caranzano

La Fondazione Oblivion 70 80 90 ETS presenta “Il mondo prima di noi”

La Fondazione Oblivion 70 80 90 ETS presenta “Il mondo prima di noi”

Mercoledì 1 luglio 2026, alle ore 21:00, Palazzo Boglietti a Biella ospiterà un appuntamento di forte valore culturale promosso dalla Fondazione Oblivion 70 80 90 ETS, realtà che si conferma protagonista nella costruzione di occasioni di incontro, riflessione e divulgazione.

Con la conferenza “Il mondo prima di noi”, la Fondazione Oblivion porta al centro del dibattito un tema affascinante e universale: le origini dell’umanità, il rapporto tra passato e presente, la necessità di custodire memoria e conoscenza per guardare al futuro con maggiore consapevolezza.

Ospite della serata sarà Massimiliano “Max Caranzano", nato a Loano nel 1968, laureato in Ingegneria Elettronica, esperto di Information Technologies e Intelligenza Artificiale, speaker in eventi di livello mondiale e autore di libri dedicati alle tematiche energetiche e alla salvaguardia ambientale. Da oltre quarant’anni coltiva un interesse profondo per la ricerca sulle vere origini dell’umanità, tema che sarà al centro dell’incontro biellese.

L’evento, a ingresso con offerta libera, si annuncia come una serata intensa e suggestiva, nel segno delle parole che accompagnano il progetto della Fondazione: storie, conoscenza, memoria, futuro.

Appuntamento mercoledì 1 luglio 2026, ore 21:00, a Palazzo Boglietti, Biella.

La Fondazione Oblivion 70 80 90 ETS presenta “Il mondo prima di noi”

La Fondazione Oblivion 70 80 90 ETS presenta “Il mondo prima di noi”

La Fondazione Oblivion 70 80 90 ETS presenta “Il mondo prima di noi”

La Fondazione Oblivion 70 80 90 ETS presenta “Il mondo prima di noi”

i.p.

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