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EVENTI | 30 marzo 2026, 06:50

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 27 al 29 marzo 2026

Dall'attualità alla cronaca, dalla politica allo sport, passando per gli eventi.

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 27 al 29 marzo 2026

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 27 al 29 marzo 2026

Attualità

- Lavori conclusi alla “Volpe”, da lunedì chiudono le Gallerie Berchelle e Miola per manutenzione

 -Riabilitazione post-ictus: un convegno in Ospedale dedicato al confronto di esperienze e riflessioni FOTO

- I computer quantistici: un'eccellenza italiana a Napoli VIDEO

- Incendi e abbruciamenti vietati in Piemonte: cosa rischi se non rispetti la legge

- Cammino di Oropa, nel 2025 quasi 6.000 viandanti: una crescita del 13% rispetto all’anno prima

Cronaca

- Tenta di trascinare via una 16enne in strada: arrestato dai Carabinieri

- Incidente a Sandigliano tra due auto: tre persone in ospedale

- Mongrando, donna travolta da un furgone: ferite lievi

- Oropa, escursionisti in difficoltà sulla neve: recuperati con l'elicottero "Drago"

Eventi

- Presepe Gigante di Marchetto, a Mosso premiati i vincitori del concorso artistico FOTO

- Benna accoglie i nuovi nati del 2025: festa tra natura, doni e comunità FOTO

 -Domenica delle Palme a Biella, tanti fedeli tra processione e messa in Cattedrale FOTO e VIDEO

- Sandigliano celebra la tradizione agricola: in corso la “Fera 'dla Caplina” FOTO e VIDEO

- Biella, solidarietà a Giardini Zumaglini: in cammino per la prevenzione FOTO e VIDEO

Costume e società

Giornata ecologica a Portula: raccolti rifiuti e cresce la sensibilità ambientale FOTO

AlfAlberto, N come Nostalgia: quando i ricordi danno valore al presente VIDEO

Redazione, G. Ch.

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