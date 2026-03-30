Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 27 al 29 marzo 2026

Attualità
- Lavori conclusi alla “Volpe”, da lunedì chiudono le Gallerie Berchelle e Miola per manutenzione
-Riabilitazione post-ictus: un convegno in Ospedale dedicato al confronto di esperienze e riflessioni FOTO
- I computer quantistici: un'eccellenza italiana a Napoli VIDEO
- Incendi e abbruciamenti vietati in Piemonte: cosa rischi se non rispetti la legge
- Cammino di Oropa, nel 2025 quasi 6.000 viandanti: una crescita del 13% rispetto all’anno prima
Cronaca
- Tenta di trascinare via una 16enne in strada: arrestato dai Carabinieri
- Incidente a Sandigliano tra due auto: tre persone in ospedale
- Mongrando, donna travolta da un furgone: ferite lievi
- Oropa, escursionisti in difficoltà sulla neve: recuperati con l'elicottero "Drago"
Eventi
- Presepe Gigante di Marchetto, a Mosso premiati i vincitori del concorso artistico FOTO
- Benna accoglie i nuovi nati del 2025: festa tra natura, doni e comunità FOTO
-Domenica delle Palme a Biella, tanti fedeli tra processione e messa in Cattedrale FOTO e VIDEO
- Sandigliano celebra la tradizione agricola: in corso la “Fera 'dla Caplina” FOTO e VIDEO
- Biella, solidarietà a Giardini Zumaglini: in cammino per la prevenzione FOTO e VIDEO
Costume e società
Giornata ecologica a Portula: raccolti rifiuti e cresce la sensibilità ambientale FOTO
AlfAlberto, N come Nostalgia: quando i ricordi danno valore al presente VIDEO