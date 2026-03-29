Domenica delle Palme a Biella, tanti fedeli tra processione e messa in Cattedrale FOTO e VIDEO

Si è aperta questa mattina a Biella la Settimana Santa, con la celebrazione della Domenica delle Palme che ha portato in centro molti fedeli per il primo dei riti che accompagnano verso la Pasqua.

Alle 10 la funzione è iniziata dalla chiesa della SS. Trinità, da dove ha preso avvio la processione legata alla commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme. Da lì i partecipanti hanno raggiunto il Duomo, dove le celebrazioni stanno proseguendo con il Pontificale solenne della Passione del Signore. Presente il vescovo di Biella, Roberto Farinella, che sta officiando la messa. Numerosa la partecipazione dei fedeli, riuniti in Cattedrale per una delle giornate che aprono il periodo più intenso della liturgia pasquale.

La Domenica delle Palme, nella tradizione cristiana, ricorda l’arrivo di Gesù a Gerusalemme, accolto dalla folla con rami di palma e di ulivo. Per questo rappresenta l’inizio della Settimana Santa e introduce ai giorni della Passione. Le celebrazioni proseguiranno nei prossimi giorni secondo il calendario liturgico, fino alla domenica di Pasqua, che si terrà il 5 aprile.