Benna accoglie i nuovi nati del 2025: festa tra natura, doni e comunità FOTO

Benna accoglie i nuovi nati del 2025: festa tra natura, doni e comunità

Sabato 28 marzo il Comune di Benna ha dato il benvenuto ai nuovi nati del 2025 con una semplice ma sentita cerimonia, svoltasi nella suggestiva cornice del giardino della biblioteca civica, all’interno del castello.

L’iniziativa, nata nel 2020 e ormai diventata una piacevole tradizione primaverile, ha coinvolto le famiglie dei piccoli cittadini, a cui è stato consegnato un kit di benvenuto. Il kit, realizzato a costo zero per le casse comunali grazie alla generosità di alcune consigliere, contiene oggetti utili per accompagnare i bambini nei loro primi anni di vita.

Un ringraziamento speciale va a MVCuorechecrea e a Capitan Uncinetta, ovvero le consigliere Veronica Rizzo e Federica Cagna, che hanno realizzato a mano parte dei doni presenti nel box.

Alle famiglie è stato inoltre donato un vasetto con semi di essenze mellifere, con l’invito a creare una piccola aiuola di biodiversità presso le proprie abitazioni. L’iniziativa si inserisce nel progetto “Oasi di Vita”, promosso dal Comune di Benna con il contributo della Fondazione CRB, con l’obiettivo di favorire la presenza di api e insetti impollinatori.

E’ stato presentato anche il progetto “Nati per Leggere” a cui la Biblioteca di Benna ha aderito nei mesi scorsi e all’interno del quale vengono proposte diverse iniziative dedicate alla lettura verso i più piccoli.

Infine, è stata consegnata la carta dei servizi comunali dedicata alla fascia 0-6 anni, contenente informazioni utili su bonus per l’asilo nido, attività e spazi per la prima infanzia e servizi scolastici.