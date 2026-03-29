Biella, solidarietà a Giardini Zumaglini: in cammino per la prevenzione FOTO e VIDEO

Nel pomeriggio di oggi i Giardini Zumaglini hanno fatto da punto di ritrovo per la camminata solidale promossa da A.MA.RE Biella (Associazione Malattie Renali), organizzata con la collaborazione tecnica dell’AS Gaglianico 1974.

Fin dalle ore 14, in piazza Vittorio Veneto, cittadini di ogni età si sono ritrovati per prendere parte a un’iniziativa pensata per stare insieme, ma anche per fermarsi un momento a riflettere sulla propria salute. Accanto alla partenza della camminata, è stato allestito uno spazio dedicato alla prevenzione: controlli della pressione arteriosa e informazioni sulla salute renale, con la possibilità di organizzare esami delle urine.

Alle 15.30 la partenza del percorso, circa 2,8 km, accessibile a tutti; un tragitto breve affrontato senza fretta. Presente l’atleta olimpionica biellese Betty Perrone e il dottor Marco Pozzato, nefrologo di Torino, che hanno affiancato l’iniziativa portando l’attenzione sui temi della prevenzione e dei corretti stili di vita. Al termine, ristoro per i partecipanti e degustazioni di prodotti aproteici legati al progetto “I Fagioli Ribelli”.