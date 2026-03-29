Presepe Gigante di Marchetto, a Mosso premiati i vincitori del concorso artistico FOTO:

A Mosso si è svolta ieri l'inaugurazione della mostra e la premiazione del concorso di pittura dedicato al Presepe Gigante di Marchetto, un appuntamento che unisce arte, creatività e valorizzazione del territorio.

Le opere degli artisti saranno poi esposte anche nella giornata di oggi, domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17, negli spazi della piazza e del salone al primo piano della Casa di Riposo Borsetti Sella Facenda, con accesso dal lato giardino dello scalone del cineteatro.

La manifestazione è arricchita dell’impegno sociale della Pro Loco, che è attivamente coinvolta anche in supporto coi volontari nella Casa di Riposo, a testimonianza di una collaborazione costante con il territorio e le sue strutture.

Per quanto riguarda il concorso, la giuria ha assegnato il primo premio a Felice Scala, il secondo a Roberto Fontolan e il terzo a Simonetta Verzoletto, riconoscendo la qualità e la sensibilità delle opere presentate.

“Un’occasione speciale per scoprire talento, creatività e passione artistica del territorio”, si legge nella nota diffusa dagli organizzatori alla presenza di tanti partecipanti e dell'Assessore Marco Carravieri.