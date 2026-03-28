Incidente a Sandigliano tra due auto: tre persone in ospedale

Incidente stradale nella serata di ieri, intorno alle 19.40, a Sandigliano in via Carducci, dove si sono scontrate due automobili.
Alla guida dei veicoli coinvolti una donna classe 1996, residente a Verrone, che viaggiava insieme alla figlia, e un uomo classe 1968 residente a Salussola.
A seguito dell’impatto, tutte e tre le persone coinvolte sono state trasportate in ospedale per accertamenti. Le loro condizioni non desterebbero particolare preoccupazione, con ferite sembrerebbe giudicate non gravi.
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.