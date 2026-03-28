A Bagneri torna la Festa delle Erbette

La “festa delle erbette” a Bagneri, in programma anche quest’anno il giorno di Pasquetta, lunedì 6 aprile, ha una lunga tradizione, ricorre infatti quest’anno il trentennale della prima edizione dell’8 aprile 1996; la giornata, nata come occasione di ritrovo amicale degli Amici di Bagneri, continua a proporsi come occasione privilegiata aperta a tutti, in semplicità, per trascorrere una giornata in amicizia e scoprire Bagneri.

Il ritrovo è in mattinata a partire dalle 10, con la Santa Messa alle 11 e quindi l’aperitivo offerto a tutti i partecipanti. Per quello che gli organizzatori definiscono “pic-nic” quest’anno gli Amici di Bagneri propongono una nuova formula, di tipo “itinerante”: in vari punti della borgata saranno allestiti tavoli dove i volontari proporranno diverse portate, semplici e stuzzicanti, quali affettati, formaggi, le tradizionali frittate, con l’invito a girare tra gli stand per degustare le vivande e intanto scoprire gli angoli del borgo, dove saranno anche esposte le foto della mostra “borghi minori biellesi” del Fotogruppo Riflessi di Occhieppo Superiore. Chi arriva, riceverà un tesserino alla segreteria da esibire poi ai punti degustazione. Le offerte raccolte andranno come sempre per sostenere le attività dell’Associazione che è impegnata a tenere vivo e accogliente il borgo di Bagneri.

Tra le case, saranno disposti tavole e panche per sedersi in compagnia, in modo che l’incontro tra le persone sia l’ingrediente principale della giornata. I visitatori potranno anche vedere la mostra fotografica “Borghi minori del biellese” del Fotogruppo Riflessi. Dopo pranzo, il tradizionale indovinello per giocare e vincere qualche premio “pasquale”, mentre continueranno le visite al borgo e all’Ecomuseo, aperto tutta la giornata.

Per motivi organizzativi è necessario prenotarsi entro giovedì 2 aprile contattando gli Amici di Bagneri (anche whatsapp: Gilberto 3396881717, Clotilde 3335813442, email info@bagneri.it ). In caso di maltempo, il pranzo sarà in sale riscaldate.

NB

Per arrivare a Bagneri si consiglia di salire al Santuario di Graglia, proseguire per la Bossola e poi percorrere il Tracciolino in direzione Oropa per circa 4km (tabellone info sopra Bagneri).

Aggiornamenti info su facebook: @Borgo e parrocchia di Bagneri, instagram: @borgobagneri