Mongrando, festa di primavera al Charity Shop di Bulli e Pupe con la Coda

Un invito aperto a tutti, all’insegna della condivisione e del sostegno concreto agli animali in difficoltà. È quello lanciato dal Charity Shop Bulli e Pupe con la Coda, che domani, domenica 29 marzo accoglierà visitatori e sostenitori per una giornata speciale tra gusto, solidarietà e socialità.

L’appuntamento è in via Cabrino 44, a Mongrando Curanuova, dove i volontari apriranno le porte del negozio per offrire una colazione o una merenda a base di dolci tradizionali e vegani, accompagnati da tè e caffè. Un momento conviviale pensato non solo per stare insieme, ma anche per sostenere una causa importante.

Il cuore dell’iniziativa, infatti, è il sostegno alle attività di recupero e cura degli animali seguiti dall’associazione. Tra questi ci sono Thomas e Giulietto, un cane tripode simbolo di resilienza, insieme ad altri amici a quattro e talvolta tre o due zampe che trovano nel progetto una seconda possibilità.

Durante la giornata sarà possibile visitare il charity shop e acquistare numerosi articoli: bigiotteria, libri, giochi per bambini, puzzle, borse, scarpe e oggetti per la casa, sia nuovi sia usati in ottime condizioni. Il ricavato delle vendite contribuirà direttamente al finanziamento delle missioni di salvataggio e cura degli animali. Non mancheranno anche prodotti alimentari artigianali, come biscotti e marmellate, oltre a una novità: il dado vegetale. Gli organizzatori anticipano inoltre una sorpresa che sarà svelata solo durante l’evento.

Oltre agli acquisti e alle proposte gastronomiche, i promotori sottolineano il valore dell’atmosfera: "un ambiente sereno e positivo, un piccolo angolo di felicità" dove fare del bene diventa anche un’esperienza gratificante per chi partecipa.

L’invito è quindi aperto a tutti: una domenica diversa, capace di unire piacere e solidarietà, sostenendo concretamente chi si prende cura degli animali più fragili. Per informazioni è possibile contattare il numero 340 9087029.