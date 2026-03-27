Lavori conclusi alla “Volpe”, da lunedì chiudono le Gallerie Berchelle e Miola per manutenzione

Completata la manutenzione degli impianti all’interno di Galleria ‘Volpe’, a Cossato, in provincia di Biella, ANAS ha programmato per la prossima settimana la manutenzione degli impianti all’interno delle vicine Gallerie ‘Berchelle’ e ‘Miola’, sulla strada statale 232Var “Panoramica Zegna” tra Cossato e Valdilana.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni in piena sicurezza per l’utenza in transito e per il personale tecnico impegnato nelle attività, le gallerie saranno chiuse al traffico dalle 8 di lunedì 30 marzo fino alle 15 di venerdì 3 aprile. Durante la chiusura la circolazione sarà indirizzata sulla viabilità alternativa locale tramite apposita segnaletica di indicazione.